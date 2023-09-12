Ящик с минами времен войны нашли отдыхающие на пляже в Краснодарском крае

По данным Росгвардии по Краснодарскому краю, инцидент произошел на пляже поселка Веселовка в Темрюкском районе.

Сотрудникам инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» поступило сообщение о том, что отдыхающие на берегу моря нашли прогнивший ящик, из которого виднелись похожие на боеприпасы предметы. Взрывотехники прибыли на место и обследовали ящик. Установили, что в нем находились 10 ржавых минометных мин калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, в поле на окраине хутора Красный в Крымском районе рабочий вытащил плугом фугасную авиационную бомбу со следами коррозии.

Все снаряды вывезли и уничтожили. Всего за неделю саперы уничтожили более 20 боеприпасов времен войны, обнаруженных на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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