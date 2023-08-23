Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны нашли на побережье Азовского моря

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-artillerijskih-snaryada-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny-nashli-na-poberezhe-azovskogo-morya
Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны нашли на побережье Азовского моря
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Артиллерийские снаряды 152-мм со следами коррозии обнаружили отдыхающие и местные жители в селе Шабельском Щербиновского района.

Кроме того, в станице Новодмитриевской Северского района рабочие обнаружили металлические предметы при раскопке траншеи. Это оказались шесть 50 мм минометных мин.

Еще шесть разнокалиберных артиллерийских снарядов и три минометные мины за последние две недели нашли в Краснодаре, Сочи, Крымском, Кореновском и Темрюкском районах. Все боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края.

Читайте также: схрон с артиллерийскими снарядами обнаружили в лесополосе в Краснодарском крае.

Статьи
Что такое гомеопатия и почему люди продолжают в нее верить?
Что такое гомеопатия и почему люди продолжают в нее верить?
7 реально полезных свойств огуречного рассола: пить или не пить?
7 реально полезных свойств огуречного рассола: пить или не пить?
Пять самых известных собак в мире
Пять самых известных собак в мире
Группы крови человека: виды и особенности
Группы крови человека: виды и особенности
10 цитат Сергея Довлатова
10 цитат Сергея Довлатова
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях