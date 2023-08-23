Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны нашли на побережье Азовского моря

Артиллерийские снаряды 152-мм со следами коррозии обнаружили отдыхающие и местные жители в селе Шабельском Щербиновского района.

Кроме того, в станице Новодмитриевской Северского района рабочие обнаружили металлические предметы при раскопке траншеи. Это оказались шесть 50 мм минометных мин.

Еще шесть разнокалиберных артиллерийских снарядов и три минометные мины за последние две недели нашли в Краснодаре, Сочи, Крымском, Кореновском и Темрюкском районах. Все боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края.

Читайте также: схрон с артиллерийскими снарядами обнаружили в лесополосе в Краснодарском крае.