Схрон с артиллерийскими снарядами обнаружили в лесополосе в Краснодарском крае

Необычную находку сделал местный житель на окраине поселка Гирей Гулькевичского района.

Мужчина заметил несколько ржавых боеприпасов, торчащих из земли около лесополосы и сообщил об этом в правоохранительные органы. Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии. При обследовании местности они нашли схрон, в котором были две минометные мины 82-мм и 60 артиллерийских снарядов от 45 до 152 мм времен Великой Отечественной войны.

Все найденные боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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