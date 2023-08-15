Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Схрон с артиллерийскими снарядами обнаружили в лесополосе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shron-s-artillerijskimi-snaryadami-obnaruzhili-v-lesopolose-v-krasnodarskom-krae
Схрон с артиллерийскими снарядами обнаружили в лесополосе в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Необычную находку сделал местный житель на окраине поселка Гирей Гулькевичского района.

Мужчина заметил несколько ржавых боеприпасов, торчащих из земли около лесополосы и сообщил об этом в правоохранительные органы. Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии. При обследовании местности они нашли схрон, в котором были две минометные мины 82-мм и 60 артиллерийских снарядов от 45 до 152 мм времен Великой Отечественной войны.

Все найденные боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: на дне горной реки в центре Сочи нашли гранату. Подозрительный предмет заметили накануне вечером в устье реки Сочи.

Статьи
Семь причин неприятного запаха изо рта
Семь причин неприятного запаха изо рта
ЦБ повысил ключевую ставку до 12%: что это значит и кому выгоден доллар по 100?
ЦБ повысил ключевую ставку до 12%: что это значит и кому выгоден доллар по 100?
Что такое бергамот и чем он полезен
Что такое бергамот и чем он полезен
Пять простых упражнений для пожилых людей
Пять простых упражнений для пожилых людей
Что будет если содрать родинку или проглотить жвачку? Отвечаем на 6 важных вопросов
Что будет если содрать родинку или проглотить жвачку? Отвечаем на 6 важных вопросов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях