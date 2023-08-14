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На дне горной реки в центре Сочи нашли гранату

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-dne-gornoj-reki-v-tsentre-sochi-nashli-granatu
На дне горной реки в центре Сочи нашли гранату
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Подозрительный предмет заметили накануне вечером в устье реки Сочи. Об опасной находке сообщили в правоохранительные органы.

Вскоре на место прибыли взрывотехники Росгвардии. Они установили, что это на дне реки лежала боевая граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

Специалисты вывезли найденную гранату в безопасное место и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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