Дети нашли две гранаты возле пруда под Кропоткиным

Подозрительные предметы около водоема школьники обнаружили накануне в районе садового товарищества «Рассвет».

О находке предметов, похожих на гранаты, сообщили в правоохранительные органы.

«Прибыв на место сотрудники полиции оцепили территорию, на место вызвали взрывотехников ОМОН Росгвардии по Краснодарскому краю. Саперы обследовали находку и передали ее следственно-оперативной группе», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место росгвардейцы установили, что найденные предметы со следами коррозии — это корпуса гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны со следами коррозии без взрывчатых веществ. Опасности они не представляют.

Предметы передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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