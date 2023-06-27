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Муляж гранаты нашли в многоэтажке в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mulyazh-granaty-nashli-v-mnogoetazhke-v-krasnodare
Муляж гранаты нашли в многоэтажке в Краснодаре
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В региональное управление Росгвардии 27 июня поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов на улице Московской обнаружен предмет, похожий на боеприпас.

На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Шторм-Юг» (на транспорте). Они обследовали подозрительный предмет и установили, что это муляж гранаты РГД-5. Опасности он не представляет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Находку передали сотрудникам полиции.

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