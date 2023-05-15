Муляж гранаты «забыли» в шкафу квартиранты после отдыха в Сочи
Происшествия
15.05.2023 10:39
О подозрительном предмете, похожем на боеприпас, 11 мая сообщила в УВД Сочи местная жительница.
По словам женщины, предмет, похожий на гранату, она нашла в шкафу после отъезда квартирантов.
На место выехали участковый полиции, кинолог и сапер Росгвардии. Подозрительный предмет осмотрели. Он оказался муляжом гранаты Ф-1, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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