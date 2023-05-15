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Муляж гранаты «забыли» в шкафу квартиранты после отдыха в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mulyazh-granaty-zabyli-v-shkafu-kvartiranty-posle-otdyha-v-sochi
Муляж гранаты «забыли» в шкафу квартиранты после отдыха в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О подозрительном предмете, похожем на боеприпас, 11 мая сообщила в УВД Сочи местная жительница.

По словам женщины, предмет, похожий на гранату, она нашла в шкафу после отъезда квартирантов.

На место выехали участковый полиции, кинолог и сапер Росгвардии. Подозрительный предмет осмотрели. Он оказался муляжом гранаты Ф-1, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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