Муляж гранаты «забыли» в шкафу квартиранты после отдыха в Сочи

О подозрительном предмете, похожем на боеприпас, 11 мая сообщила в УВД Сочи местная жительница.

По словам женщины, предмет, похожий на гранату, она нашла в шкафу после отъезда квартирантов.

На место выехали участковый полиции, кинолог и сапер Росгвардии. Подозрительный предмет осмотрели. Он оказался муляжом гранаты Ф-1, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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