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Страйкбольную гранату нашел рабочий во время покоса травы в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/strajkbolnuyu-granatu-nashel-rabochij-vo-vremya-pokosa-travy-v-krasnodare
Страйкбольную гранату нашел рабочий во время покоса травы в Краснодаре
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

В Росгвардию поступило сообщение о том, что около одного из административных зданий на улице Филатова обнаружен предмет, похожий на боеприпас.

Подозрительный предмет заметил рабочий, когда косил траву. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун». Предмет, похожий на гранату, обследовали.

Установили, что это граната для страйкбола, которая не представляет опасности. Страйкбольную гранату передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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