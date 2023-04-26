Страйкбольную гранату нашел рабочий во время покоса травы в Краснодаре

В Росгвардию поступило сообщение о том, что около одного из административных зданий на улице Филатова обнаружен предмет, похожий на боеприпас.

Подозрительный предмет заметил рабочий, когда косил траву. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун». Предмет, похожий на гранату, обследовали.

Установили, что это граната для страйкбола, которая не представляет опасности. Страйкбольную гранату передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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