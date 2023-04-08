Экскаваторщик обнаружил 40-килограммовую авиабомбу времен войны в Крымском районе
Происшествия
08.04.2023 10:06
Снаряд обнаружил машинист экскаватора при земляных работах на улице Синева в Крымске.
На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Росгвардии. Они обследовали снаряд — это оказалась 40-килограммовая учебно-практическая цементная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.
После обследования саперы перевезли боеприпас в карьер и уничтожили.
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