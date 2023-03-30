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Со дна реки в Крымском районе подняли 19 минометных мин

Происшествия
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Со дна реки в Крымском районе подняли 19 минометных мин
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Боеприпасы в русле реки в хуторе Веселом Крымского района обнаружил местный житель.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обследовали реку и обнаружили 19 минометных мин калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожили.

Всего за две недели в 10 районах Краснодарского края обнаружили 39 разнокалиберных артиллерийских снарядов, минометных мин и ручных гранат времен войны.

Боеприпасы были уничтожены с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: жители Крымского района нашли в лесу 890 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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