Со дна реки в Крымском районе подняли 19 минометных мин
Происшествия
30.03.2023 12:17
Боеприпасы в русле реки в хуторе Веселом Крымского района обнаружил местный житель.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обследовали реку и обнаружили 19 минометных мин калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожили.
Всего за две недели в 10 районах Краснодарского края обнаружили 39 разнокалиберных артиллерийских снарядов, минометных мин и ручных гранат времен войны.
Боеприпасы были уничтожены с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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