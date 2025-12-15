Ярмарку в преддверии Нового года провели для жителей ЖК «Самолет» в Краснодаре

Краснодарцы всех возрастов смогли поучаствовать в активностях и играх, написать письмо Деду Морозу и получить сладкие подарки.

Если и встречать Новый год, то с позитивом и в кругу соседей. Группа компаний DOGMA устроила праздник в ЖК «Самолет». Бульвар с фонтанами на один день превратился в масштабную интерактивную площадку.

«DOGMA очень щепетильно относится к традиции добрососедства. Мы проводим специально на базе наших соседских центров такие мероприятия, чтобы жители могли знакомиться, объединяться в сообщества. Несмотря на такую погоду, которая у нас сегодня, они собираются и проводят активности. Эта ежегодная ярмарка уже стала для нас традицией», — отмечает директор по продажам в ЮФО ГК DOGMA Алексей Некрасов.

Помимо развлечений и игровых шоу, для детей всех возрастов на территории организовали ярмарку мастеров — почти 50 столов с изделиями, изготовленными своими руками. Чтобы каждый мог подобрать здесь свой идеальный подарок, сделанный с душой.

«Я уже несколько десятилетий после увольнения из Вооруженных сил занимаюсь деревом. В основном у меня лучше всего получается оружие: автоматы, танки, самолеты, вертолеты», — делится участник ярмарки Виктор Леонтьев.

Кристина и Сергей Шилины в ЖК «Самолет» живут с 2022 года. По их словам, ярмарка собирает поклонников и вызывает восторг ежегодно. Занятие по вкусу здесь нашли даже маленькие дети.

«Мы еще в прошлом году обратили внимание, что здесь все так круто проводится. Но дочка была еще маленькая, и мы никак не могли попасть. В этом году как только муж сказал, что будет такое мероприятие, мы собрались и побежали!» — рассказывает жительница ЖК «Самолет» Кристина Шилина.

На специальной станции дети могли написать письмо Деду Морозу, попросив о самом сокровенном. В финале праздника его посетил и сам сказочный волшебник. Без сладких подарков не остался никто.

