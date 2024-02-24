Ярмарки выходного дня в Краснодаре завершают зимний сезон
Общество
24.02.2024 10:28
В марте ярмарки снова откроются, но уже с разными сезонными продуктами нового урожая. Ближе к потеплению будет корректироваться список товаров, которые фермерам можно будет выкладывать на прилавок.
В последнюю субботу февраля ярмарки традиционно будут работать до 15:00 по 12 адресам:
- Длинная, 135–137/1 / ул. Красноармейская 106/1;
- Архитектора Ишунина, 7/1;
- Уральская, 170/7;
- Евдокии Бершанской, 216/1;
- Героя Яцкова, 11;
- Дзержинского, 213;
- Каляева, 198;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26;
- Западный обход, 34;
- проспект Чекистов, 9.
Организаторы ярмарок выходного дня обеспечивают требования Роспотребнадзора, у всех участников есть необходимые сертификаты на продукцию, каждый покупатель имеет право с ними ознакомиться, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: на Кубани за 2023 год на ярмарках реализовали 40 тыс. тонн продукции.