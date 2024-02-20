Кондратьев: на Кубани за 2023 год на ярмарках реализовали 40 тыс. тонн продукции

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о работе универсальных и сельскохозяйственных ярмарок в регионе.

По словам Главы Кубани, ярмарки — хороший способ для фермеров реализовать свой товар. Всего в регионе насчитывается около 750 универсальных и сельскохозяйственных ярмарок.

«Они рассчитаны более чем на 47 тыс. торговых мест. За 2023 год производители реализовали более 40 тыс. т продукции», — сообщил губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что жители и гости края ценят кубанские ярмарки за ассортимент сезонных товаров, которые поступают на прилавки «прямо с полей». При этом особую популярность имеют ярмарки выходного дня, предлагающие свежие продукты по доступной цене.

«Товаропроизводителям бесплатно предоставляют около 4 тыс. торговых мест на 69 ярмарках выходного дня. В летний период их число возрастает до 80. Ведь именно в теплое время года возрастает объем и разнообразие товаров кубанских фермеров», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что цены на товары на ярмарках выходного дня на 10–15% нижем, чем в магазинах, поскольку продукция реализуется без посредников. Больше всего таких ярмарочных площадок предусмотрели в Краснодаре — 10, а также Новороссийске и Сочи — по 8 и 6 соответственно.

Кроме того, для реализации фермерской продукции в крае работают ярмарки в форматах «социальный ряд» (149 объектов) и «фермерский дворик» (105 объектов).

На сайте регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя ежемесячно обновляется информация о всех ярмарках, проводимых на территории Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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