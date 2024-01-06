Сельскохозяйственную ярмарку в Сочи признали лучшей на Кубани

Победителей краевых конкурсов «Лучшее предприятие розничной торговли» и «Лучшая ярмарка края 2023 года» определяли в 14 номинациях.

В номинации «Лучшая универсальная ярмарка» конкурсная комиссия признала лучшей муниципальную универсальную розничную сезонную ярмарку в Дагомысе Лазаревского района. В номинации «Лучший торгово-развлекательный центр» лидером признали ТРЦ «Мандарин» в Адлерском районе.

«Мы поддерживаем и улучшаем высокий уровень сервиса и качества обслуживания на главном курорте страны. Оказываем всестороннюю поддержку предприятиям потребительской сферы. Участие в отраслевых конкурсах позволяет нашим предприятиям заявить о себе на региональном уровне, также это создает условия для обмена опытом и лучшими практиками», — сказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

На курорте провели планомерную модернизацию сельскохозяйственных ярмарок — их оформили в единой концепции, а также благоустроили прилегающую территорию. Крупные объекты обновили в Дагомысе и микрорайонах Завокзальном, Блиново и Мацеста. Всего на курорте работают 40 ярмарок, организовано более 600 торговых мест, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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