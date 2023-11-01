Единую схему размещения придорожных ярмарок утвердили на Кубани

Всего в Краснодарском крае организовали 261 придорожную ярмарку, в том числе в формате «социальный ряд».

Все ярмарки оформили в едином стиле — концепцию разработал департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края.

«Развитие сети придорожных ярмарок — это одна из составляющих организации комфортного дорожного сервиса и индустрии гостеприимства, а также расширение возможностей вовлечения в товарооборот высококачественных продуктов местного производства», — сказа руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.

В департаменте также утвердили единую схему размещения ярмарок. Ее можно посмотреть на официальном сайте ведомства в разделе «Придорожный сервис» — по ссылке или отсканировав QR-код.

Количество отдыхающих на курортах Азовского и Черноморского побережий ежегодно увеличивается. По итогам летнего сезона в крае приняли 9,7 млн туристов — примерно на 5% больше, чем в прошлом году. Всего с начала года на Кубань приехали 13,4 млн отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава региона Вениамин Кондратьев 4 октября поручил разработать схему размещения придорожных ярмарок.