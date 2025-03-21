Ярмарки выходного дня пройдут 22 марта на восьми городских площадках Краснодара

В субботу в разных районах краевого центра с 8:00 начнут работать ярмарки выходного дня, на которые фермеры Кубани привезут свою продукцию.

Так, 21 марта на ярмарках можно будет купить свежий сыр, молочную продукцию, зелень, овощи, мясо и рыбу, а также кондитерские изделия. Торговые точки будут работать до 15:00 по следующим адресам:

Уральская № 170/7;

Героя Яцкова, 11;

Дзержинского, 213;

Каляева, 198;

Бургасская, 31/1;

Одесская, 48;

Восточно-Кругликовская, 26;

пр-т Чекистов, 9.

На ярмарках тщательно следят за соблюдением санитарных требований и правил торговли, также контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 20 марта открылась весенняя ярмарка фермерской продукции. В ней принимают участие 459 фермеров из всех районов Кубани. Посетители ярмарки смогут купить хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и мясную продукцию, а также товары со знаком качества «Сделано на Кубани».

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