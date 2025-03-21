Ярмарки выходного дня пройдут 22 марта на восьми городских площадках Краснодара
В субботу в разных районах краевого центра с 8:00 начнут работать ярмарки выходного дня, на которые фермеры Кубани привезут свою продукцию.
Так, 21 марта на ярмарках можно будет купить свежий сыр, молочную продукцию, зелень, овощи, мясо и рыбу, а также кондитерские изделия. Торговые точки будут работать до 15:00 по следующим адресам:
- Уральская № 170/7;
- Героя Яцкова, 11;
- Дзержинского, 213;
- Каляева, 198;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26;
- пр-т Чекистов, 9.
На ярмарках тщательно следят за соблюдением санитарных требований и правил торговли, также контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре 20 марта открылась весенняя ярмарка фермерской продукции. В ней принимают участие 459 фермеров из всех районов Кубани. Посетители ярмарки смогут купить хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и мясную продукцию, а также товары со знаком качества «Сделано на Кубани».