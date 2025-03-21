Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Ярмарки выходного дня пройдут 22 марта на восьми городских площадках Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/yarmarki-vyhodnogo-dnya-projdut-22-marta-na-vosmi-gorodskih-ploshhadkah-krasnodara
Ярмарки выходного дня пройдут 22 марта на восьми городских площадках Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В субботу в разных районах краевого центра с 8:00 начнут работать ярмарки выходного дня, на которые фермеры Кубани привезут свою продукцию.

Так, 21 марта на ярмарках можно будет купить свежий сыр, молочную продукцию, зелень, овощи, мясо и рыбу, а также кондитерские изделия. Торговые точки будут работать до 15:00 по следующим адресам:

  • Уральская № 170/7;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Дзержинского, 213;
  • Каляева, 198;
  • Бургасская, 31/1;
  • Одесская, 48;
  • Восточно-Кругликовская, 26;
  • пр-т Чекистов, 9.

На ярмарках тщательно следят за соблюдением санитарных требований и правил торговли, также контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 20 марта открылась весенняя ярмарка фермерской продукции. В ней принимают участие 459 фермеров из всех районов Кубани. Посетители ярмарки смогут купить хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и мясную продукцию, а также товары со знаком качества «Сделано на Кубани».

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях