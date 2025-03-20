В Краснодаре 20 марта открылась весенняя ярмарка фермерской продукции

«Кубанская ярмарка — Весенняя» открылась 20 марта в ВКК «Экспоград Юг» на улице Конгрессной, 1 по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В ней принимают участие 459 фермеров из всех районов Кубани

Посетители ярмарки смогут купить хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и мясную продукцию, а также товары со знаком качества «Сделано на Кубани».

По словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федора Дереки, местные фермеры производят качественную, конкурентоспособную продукцию, пользующуюся высоким спросом.

«Спрос на нее растет, поэтому важно, чтобы она была доступна жителям региона. Для этого по поручению губернатора кроме ярмарок выходного дня проводятся сезонные масштабные ярмарки», — отметил министр сельского хозяйства Кубани.

Участники ярмарки смогут не только реализовать продукцию, но и заключить контракты и обменяться опытом. Министр сельского хозяйства добавил, что благодаря таким ярмаркам кубанские фермеры расширяют ассортимент продукции и увеличивают объемы производства. На Кубани разрабатывают эффективные программы и механизмы финансирования фермерских проектов. Каждый год власти Краснодарского края направляют субсидии и гранты для развития местных производителей.

Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00 до 23 марта. На время работы выставки от ТЦ «Красная площадь» к выставочному комплексу «Экспоград Юг» запустили регулярные шаттлы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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