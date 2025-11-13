Ярмарка вакансий пройдет в Краснодаре ко Дню матери 13 ноября

Мероприятие состоится 13 ноября с 9:00 до 12:00 на улице имени Петра Метальникова, 42 и улице 1-я Заречная, 17. На ярмарке представят более 800 вакансий от 35 работодателей.

Специализированное мероприятие «Профессиональный мир женщины» будет посвящено Дню матери. Соискательницы могут выбрать вакансии в сферах медицины, торговли, образования, швейного дела, транспорта и общественного питания.

Женщины смогут узнать о работодателях и пройти первичное собеседование, на котором расскажут об условиях работы и уровне зарплаты. Психологи проведут тестирование компетенций для выбора самых подходящих для участниц сфер деятельности.

Кроме того, карьерные консультанты расскажут о мерах господдержки и профессиональном обучении по нацпроекту «Кадры». Они также проведут тренинги по составлению резюме и успешному прохождению собеседований.

