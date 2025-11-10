Соцфонд РФ установит новый максимум выплат по больничным листам в 2026 году

Проект бюджета Соцфонда России предусмотрел на предстоящие три года рост максимально возможной суммы больничного. В 2026 году ежедневная выплата увеличится более чем на 1,1 тыс. рублей.

Так, в следующем году максимальный размер суточного пособия по временной нетрудоспособности вырастет с текущих 5673,97 до 6827,4 рубля. Еще через год эта выплата достигнет отметки в 7860,27 рубля, а к 2028 году составит 8489,04 рубля в день.

Причиной такой индексации стало расширение предельной базы для начисления страховых взносов. Также благодаря переходу на проактивный формат в 2021 году и отказу от бумажных листков фонд получает данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений, сообщает официальный Telegram-канал Социального фонда России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России самозанятые с 2026 года смогут оформлять оплачиваемые больничные. Максимальный размер пособия — 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Точная сумма будет зависеть от ряда параметров, в том числе от стажа.

Подпишись, здесь всегда интересно.