Ярмарка вакансий образовательных учреждений пройдет в Краснодаре

В мероприятии примут участие свыше 30 школ краевой столицы.

Соискателей ждут вакансии учителей начальных классов, русского языка, педагога-психолога, логопеда, социального педагога, а также поваров и кухонных работников и другие. Ярмарку проведут 20 октября в кадровых центрах «Работа России» по адресам: улица имени Петра Метальникова, 42 и 1-я Заречная, 17. Они будут проходить с 9:00 до 12:00.

Гости мероприятия смогут самостоятельно или с помощью консультантов подать заявку на регистрацию на единой цифровой платформе «Работа России», а также узнать в подробностях о программах активной политики занятости. Также посетителей ярмарки проконсультируют, как бесплатно обучиться по нацпроекту «Демография», если им нужно получить профессию или повысить квалификацию. Кроме того, на мероприятии при помощи карьерных консультантов можно составить резюме и подготовиться к собеседованию с работодателями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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