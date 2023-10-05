Опуликован топ-5 самых заманчивых вакансий для учителей Краснодарского края

Специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выяснили, сколько вакансий для учителей размещали работодатели на Кубани в этом году, какую зарплату им предлагают, и какой уровень дохода для педагогов кубанцы считают нормальным.

С начала года в крае разместили более 6 тыс. вакансий для учителей и преподавателей, что на тысячу предложений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом по числу вакансий для педагогов Краснодарский край оказался на 4 месте в стране, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

Средняя зарплата в России, предлагаемая по вакансиям из категории «Учитель, преподаватель, педагог», в августе достигла 45 тыс. рублей в месяц, что почти на 5 тыс. рублей больше, чем год назад. Так, Сочи вошел в число городов с самыми высокими зарплатами для педагогов. В городе-курорте специалистам в среднем предлагают 53,6 тыс. рублей в месяц. Наиболее высокие зарплаты для учителей — в Москве (74 тыс. рублей), Сургуте (62,1 тыс. рублей) и Калуге (57,8 тыс. рублей).

Средний диапазон зарплат в вакансиях для учителей и преподавателей на Кубани в период с мая по октябрь этого года варьируется от 30 тыс. до 69 тыс. рублей в месяц.

В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий для педагогов в Краснодарском крае попали: заместитель директора по учебной работе в Сочи (от 80 тыс. рублей), учитель начальных классов в Сочи (от 80 тыс. рублей), преподаватель программирования в Сочи (89 тыс. рублей), преподаватель английского языка в Краснодаре (удаленно, от 100 тыс. рублей), преподаватель физики в Усть-Лабинске (до 130 тыс. рублей), сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

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