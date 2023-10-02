Уровень безработицы в Краснодарском крае достиг минимума за всю историю – 1,5%

Об этом 2 октября на расширенном планерном совещании сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что в 2022 году из-за санкций были опасения по сокращениям рабочих мест из-за ухода иностранных компаний.

«Чтобы сохранить устойчивость предприятий, перестроили логистику поставок, цепочки сбыта, реализовали меры поддержки. Ситуацию на рынке труда удалось не просто удержать стабильной, но и добиться развития. Экономика сильная, предприятия работают, люди получают гарантировано зарплату. Сегодня зафиксирован исторический минимум уровня общей безработицы в крае – 1,5%», — рассказал губернатор.

При этом потребность предприятий в кадрах к 2030 году прогнозируется на уровне около 172 тыс. специалистов.

«Из которых 72% — рабочие. С высшим образованием потребуется 48 тыс. человек. В этом году работодатели заявили на 12% вакансий больше, чем в прошлом. Среди самых востребованных отраслей – образование, здравоохранение, транспортировка и хранение, госуправление, обрабатывающие производства», — рассказал министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша.

По словам главы региона, сейчас в крае на одного соискателя приходится шесть предложений. Предлагается почти 80 тыс. вакансий, при этом работу ищут всего 13 тыс. человек.

«Нужен баланс. Для этого необходимо не просто выпускать специалистов, но и думать наперед об их востребованности», — отметил Вениамин Кондратьев.

Он поручил совместно с предприятиями проработать прогноз востребованности профессий по всем отраслям экономики, чтобы сформировать действенные программы подготовки кадров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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