Обнародован Топ-5 профессий с зарплатой более 100 тыс. рублей в Краснодаре

Крупная онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников проанализировала свыше 15 тыс. вакансий, чтобы выяснить самые высокооплачиваемые должности в сентябре.

На Кубани самую высокую зарплату — от 150 тыс. рублей до вычета налогов предлагают официанту в элитном ресторане Краснодара. Для этого требуется высшее или средне-профессиональное образование, базовое знание английского языка, а также опыт работы. Работника обеспечат бесплатным трехразовым питанием, картой лояльности, предлагаются мотивационные программы, корпоративные мероприятия, спорт и бесплатный развоз на такси в ночное время.

За первым местом следует вакансия на должность врача стоматолога-терапевта — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей в клинике Сочи. Сотруднику предлагают график работы по договоренности, помощь ассистентов, а на время адаптации предоставляется квартира для проживания.

На третьем месте рейтинга ведущий программист-разработчика 1С для автохолдинга — от 140 тыс. рублей. На этой должности возможны удаленный и гибридный режим работы.

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий стала должность электрогазосварщика РД, РАД с зарплатой от 120 тыс. до 140 тыс. рублей. Строительная компания обеспечивает сезонной спецодеждой, а также оплачивает командировочные и жилье для иногородних.

Кроме того, в рейтинг попала вакансия полиграфолога-психолога — от 100 тыс. рублей в месяц. Логистическая компания предлагает корпоративную мобильную связь, а также программы обучения и повышения квалификации, сообщает пресс-служба HeadHunter.

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