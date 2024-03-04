Ярмарка вакансий для женщин пройдет в Краснодаре

Мероприятие в честь Международного женского дня организуют 6 марта с 9:00 до 12:00 в кадровых центрах по адресам: 1-я Заречная, 17 и им. Петра Метальникова, 42.

На ярмарках вакансий для женщин предложат около 500 вакансий от 25 работодателей. Наиболее популярные вакансии: менеджер, повар, юрист, товаровед, педагог, врач, бухгалтер и продавец-кассир.

В кадровых центрах женщины смогут пообщаться с работодателями и более подробно узнать об интересующих условиях. Кроме того, консультанты помогут подать заявление на получение бесплатного профессионального обучения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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