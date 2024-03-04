Краснодарский край занял 18 место в РФ по наименьшему уровню безработицы

По итогам четвертого квартала прошлого года уровень зарегистрированной безработицы России составил 2,9%. Число людей, не имеющих работы, снизилось в 79 регионах страны.

Согласно исследованию, самая низкая безработица в РФ в Чукотском автономном округе — 1%, Ямало-Ненецком автономном округе — 1,5% и Санкт-Петербурге — 1,5%.

В числе регионов-лидеров по наименьшему уровню безработицы также Нижегородская область — 1,5%, Хакасия — 1,5% и Москва — 1,7%.

Краснодарский край на 18 месте с показателем 2,1%. За год уровень безработицы на Кубани снизился на 1,1%. Время поиска работы в регионе в среднем составляет 5,1%.

Ростовская область на 44 месте — 2,8%, Ставропольский край на 65 месте — 3,6%, Крым на 58 месте — 3,3%, Адыгея на 67 месте — 3,7%.

Самую высокую безработицу в России зафиксировали на Северном Кавказе: Ингушетии — 27,4%, Дагестане — 12,5%, Чечне — 10,4%, Кабардино-Балкарии — 8,8% и Северной Осетии-Алании — 8,6%, сообщает РИА «Новости».

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