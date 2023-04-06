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В Краснодарском крае зафиксировали самый низкий за последние 23 года уровень безработицы

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zafiksirovali-samyj-nizkij-za-poslednie-23-goda-uroven-bezrabotitsy
В Краснодарском крае зафиксировали самый низкий за последние 23 года уровень безработицы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что снижение безработицы в регионе — это результат выверенной экономической политики.

«Уровень общей безработицы в Краснодарском крае – 2,6 %. Это самый низкий показатель с 2000 года. Для сравнения, в среднем по России он составляет 3,6 %, а в ЮФО – 3,4 %», — рассказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что в крае активно создают новые рабочие места, увеличивается число предпринимателей и самозанятых. Кроме того, населению оказывают комплекс мер поддержки в поиске работы и открытии собственного бизнеса.

Помощь в трудоустройстве жителям Кубани оказывают в рамках региональной программы «Содействие занятости населения». В прошлом в центры занятости обратились более 115,6 тыс. соискателей. Сейчас на рынке труда в регионе более 69 тыс. вакансий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: безработица в России обновила исторический минимум в январе и составила 3,6%. Общая численность безработных в стране в январе снизилась до 2 млн 734 тыс. человек.

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