Росстат: безработица обновила исторический минимум в январе и составила 3,6%
Экономика
01.03.2023 20:46
В декабре 2022 года показатель безработицы находился на уровне 3,7%. Всего за прошлый год безработица в России обновляла исторический минимум пять раз.
Общая численность безработных в декабре 2022 года составляла 2 млн 775 тыс. человек. В январе она снизилась до 2 млн 734 тыс. человек.
«В январе 2023 года 2,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2023 года составил 3,6% (без исключения сезонного фактора)», — сообщается в отчете Росстата.
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