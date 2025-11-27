Ярмарка вакансий для людей с ОВЗ пройдет 4 декабря в Краснодаре

В столице Кубани в первый четверг зимы проведут специализированную ярмарку вакансий, где людям с ограниченными возможностями здоровья представят более 300 рабочих мест.

В кадровых центрах на улицах Петра Метальникова, 42 и 1-я Заречная, 17 варианты трудоустройства предложат от 20 работодателей, среди них — ОАО «РЖД», ООО «Медрокет», «Краснодарский «ЦСМ» и другие. Вакансии предусмотрели в сферах промышленности, торговли, образования и услуг.

Также все желающие смогут получить консультации специалистов в сфере трудового законодательства и информацию о бесплатном профобучении в рамках нацпроекта «Кадры».

Кроме того, пройдут консультации по вопросам трудоустройства ветеранов спецоперации.

Ярмарку вакансий приурочили к ежегодной декаде инвалидов, которая проводится в России с 1 по 10 декабря в честь Международного дня инвалидов, отмечаемого 3 декабря. Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону: 8-(861)-992-42-02, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

