Сохранение низкого уровня безработицы на Кубани прогнозируют в 2026 году

По прогнозам минтруда, уровень безработицы в Краснодарском крае в следующем году составит 0,3%.

На динамику занятости повлияют макроэкономические факторы — темпы роста экономики, развитие производственных мощностей, финансовая устойчивость в регионе и санкционная политика.

Также влияние окажут инвестиционная активность, инфляция и меры поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, на уровень безработицы повлияют демографические изменения, миграционная политика, дисбаланс спроса и предложения рабочей силы и недостаточная адаптация системы профессионального образования к требованиям рынка.

В настоящее время в экономике Краснодарского края заняты порядка 2,9 млн человек, что на 41,4 тыс. человек больше в сравнении с прошлым годом.

Большая часть занятого населения задействована в сфере торговли — 639 тыс. человек, обрабатывающей промышленности — 304 тыс. человек и строительства — 295 тыс. человек, сообщает «Ъ-Кубань».

