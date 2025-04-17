Ярмарка «Работа России. Время возможностей» пройдет 18 апреля на Кубани

Жителям Краснодарского края предложат свыше 16 тыс. вакансий в 1,2 тыс. региональных компаний.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что посетители ярмарки смогу найти работу в таких сферах, как: обрабатывающее производство, строительство, оборонно-промышленный комплекс, IT, сельское хозяйство и торговля.

«Ярмарка трудоустройства проходит в регионе уже третий год. В прошлом году участвовали свыше 3 тыс. работодателей, были трудоустроены более 9 тыс. человек. Это стало лучшим результатом в стране», — отметила Минькова.

В краевой столице ярмарка «Работа России. Время возможностей» пройдет 18 апреля:

в кадровом центре «Работа России», ул. Петра Метальникова, 42;

в кадровом центре «Работа России», ул. 1-я Заречная, 17;

в Доме молодежи, ул. Сормовская, 12/11.

В этом году количество площадок и направлений услуг расширили. Ярмарку проведут на 53 площадках, среди них пять для старшеклассников и студентов, и еще одна для участников СВО и их семей, написала Минькова в Telegram.

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