Ярмарка «Работа России. Время возможностей» пройдет 18 апреля на Кубани
Жителям Краснодарского края предложат свыше 16 тыс. вакансий в 1,2 тыс. региональных компаний.
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что посетители ярмарки смогу найти работу в таких сферах, как: обрабатывающее производство, строительство, оборонно-промышленный комплекс, IT, сельское хозяйство и торговля.
«Ярмарка трудоустройства проходит в регионе уже третий год. В прошлом году участвовали свыше 3 тыс. работодателей, были трудоустроены более 9 тыс. человек. Это стало лучшим результатом в стране», — отметила Минькова.
В краевой столице ярмарка «Работа России. Время возможностей» пройдет 18 апреля:
- в кадровом центре «Работа России», ул. Петра Метальникова, 42;
- в кадровом центре «Работа России», ул. 1-я Заречная, 17;
- в Доме молодежи, ул. Сормовская, 12/11.
В этом году количество площадок и направлений услуг расширили. Ярмарку проведут на 53 площадках, среди них пять для старшеклассников и студентов, и еще одна для участников СВО и их семей, написала Минькова в Telegram.
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