Кубань приняла участие во всероссийском проекте «Флагманы образования»

Сегодня, 16 апреля, стартовал новый сезон всероссийского проекта «Флагманы образования», который проводят по инициативе президента в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» федеральной программы «Россия — страна возможностей». Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По ее словам, педагоги, управленцы и студенты Кубани участвуют в этом мероприятии каждый год. На проекте они находят своих наставников, развивают профессиональные навыки и получают возможности для карьерного роста. Победители занимают руководящие должности, входят в кадровый резерв и получают персональные рекомендации по развитию.

Так, например, в прошлом сезоне на конкурс зарегистрировали более 3 тыс. заявок со всей страны, лучшей среди участников стала студентка КубГУ Полина Абрамянц.

«В этом году проект расширил форматы участия, запустил новые образовательные сервисы и стал заметно масштабнее», — отметила Минькова.

Узнать обо всем подробнее, а также подать заявку на участие в нем можно на официальном сайте проекте.

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