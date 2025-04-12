Кубанские шеф-повара вышли в полуфинал всероссийского конкурса в Геленджике

Молодые кулинары из Сочи и Геленджика вошли в число полуфиналистов первого Национального гастрономического конкурса «Лавры». Чемпионат среди поваров пройдет с 23 по 26 апреля в Геленджике, где и определятся лучшие участники.

За выход в финал поборются Даниил Баев и Владимир Филимонов из Сочи, а также Макар Золотов и Ален Лукиных из Геленджика. Им предстоит соперничать с поварами из 14 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Всем участникам от 20 до 27 лет.

Как отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, участие молодых поваров из курортных городов играет важную роль в развитии гастрономического туризма.

«Я убежден, что успех наших участников укрепит имидж и популярность заведений, где они работают. Качественная кухня и локальные продукты становятся визитной карточкой региона», — резюмировал глава ведомства

Конкурсная площадка оборудована по международным стандартам, а ключевым требованием является использование для блюд местных ингредиентов. Уровень участников будут оценивать звезды гастрономического мира, в том числе президент российской команды Bocuse d’Or Андрей Матюха, бренд-шеф Роман Чемеренко и обладатель двух звёзд Michelin Артем Евстафьев.

Финалисты смогут пройти стажировку в престижном азиатском ресторане. Всего на кулинарный чемпионат поступило 377 заявок шеф-поваров со всей страны. В планах — сделать конкурс ежегодным и ключевым событием российской гастроиндустрии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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