Рестораторы Кубани сделали ставку на летние веранды и открытые площадки

С наступлением весны рестораны Краснодарского края активно открывают летние террасы. В 2025 году сезон начался раньше обычного — уже в марте.

Представители ресторанной индустрии Кубани сообщают о заметном росте интереса к отдыху на открытом воздухе как со стороны гостей, так и владельцев заведений, которые охотно вкладываются в развитие гастрономических уличных пространств.

По словам рестораторов Сочи, с которыми побеседовали журналисты издания «Ведомости Юг», одной из причин такого роста стала упрощённая система согласования работы летних веранд. Уже несколько лет подряд власти демонстрируют лояльный подход и поддержку бизнеса. Особенно это ощущается на курортах, где раньше действовали жёсткие правила со стороны управляющих компаний.

В одном из ресторанов на курорте Роза Хутор сообщили, что сегодня до 70% гостей предпочитают именно летние веранды. В соседних заведениях подтверждают: упрощение процедуры согласований заметно облегчило запуск и работу уличных площадок. Владельцы общепита отметили, что нахождение веранд на частной территории исключает большинство бюрократических сложностей.

Особую популярность летние веранды приобретают в тёплую погоду, когда открытые пространства становятся точкой притяжения для вечернего досуга. Во многих ресторанах регулярно проходят вечеринки под открытым небом с живой музыкой и диджей-сетами — гости наслаждаются закатами, танцуют и отдыхают на свежем воздухе.

Актуальные тренды оформления веранд в этом сезоне — много зелени, мягкое вечернее освещение, ротанговая мебель и цветущие подвесные растения. Такие детали создают расслабляющую, уютную и стильную атмосферу. Особенно ценится близость к морю, яхтенным маринам и живописным пейзажам.

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