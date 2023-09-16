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Ярмарка финансовой грамотности пройдет в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/yarmarka-finansovoj-gramotnosti-projdet-v-krasnodare
Ярмарка финансовой грамотности пройдет в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жители и гости города смогут бесплатно получить консультации по экономическим вопросам, а также принять участие в интерактивных играх и подобрать финансовый продукт.

Ярмарка пройдет 30 сентября в ТРЦ «Красная Площадь» с 12:00 до 16:00. В ее рамках представят финансовые организации региона — налоговая служба, Банк России, Роспотребнадзор, центр занятости и пенсионный фонд. На площадке пройдут детские и взрослые мастер-классы, конкурсы и викторины.

Участники игр получат памятные призы, а победители — билеты в планетарий, на футбол, абонемент в бассейн или 100-рублевые банкноты, посвященные Олимпиаде в Сочи, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: до конца года ярмарки в Сочи приведут к единому архитектурному стилю.

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