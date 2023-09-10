До конца года ярмарки в Сочи приведут к единому архитектурному стилю

На сегодняшний день в Сочи действуют 40 ярмарок, из них шесть универсальных и 34 в формате «Фермерский дворик».

Новый стиль оформления разработали в рамках проектов «Выбирай Сочинское» и «Сочинский производитель». Все ярмарки оснастят системами видеонаблюдения.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что основную часть работ по обновлению планируют завершить до конца года. Новый стиль оформления жители и гости курорта уже могут оценить в микрорайонах Ареда, Дагомыс и Блиново. В сентябре работы начнут в микрорайоне Мацеста.

«Сельхозпродукция нашего южного региона хорошо известна жителям всей России, и она должна быть заметна и узнаваема. По дороге к торговым точкам установим указатели, брендируем локальные товары. За два года мы открыли 15 муниципальных сельскохозяйственных ярмарок, теперь их в городе 40. Продолжим при поддержке края создавать новые и благоустраивать действующие площадки, чтобы сочинская экологически чистая, свежая и качественная продукция становилась еще доступнее», — написал Копайгородский в Telegram.

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