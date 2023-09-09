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В Краснодаре 9 сентября открылись шесть ярмарок выходного дня

Экономика
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В Краснодаре 9 сентября открылись шесть ярмарок выходного дня
Фото пресс-службы администрации Краснодар

Кубанские фермеры привезли на ярмарки выходного дня местные овощи и фрукты.

Жители и гости Краснодара могут купить на ярмарках сезонную продукцию. Сейчас урожай винограда, груш и яблок. В продаже есть ягоды, дыни, баклажаны, картофель, помидоры, зелень, кукуруза и многое другое. На ярмарках можно также мясную продукцию и хлебобулочные изделия.

Ярмарки работают с 8:00 до 15:00 по шести адресам — на улицах Архитектора Ишунина, Героя Яцкова, Бургасской, Одесской, Восточно-Кругликовской и на Западном Обходе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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