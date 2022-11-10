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Японский автопроизводитель Mazda Motor объявил о прекращении работы в РФ

Экономика
10.11.2022 14:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/yaponskij-avtoproizvoditel-mazda-motor-obyavil-o-prekrashhenii-raboty-v-rf
Японский автопроизводитель Mazda Motor объявил о прекращении работы в РФ
Фото motor1.com

Корпорация Mazda Motor продала долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто» всего за 1 евро (61 рубль). Об этом в компании рассказали 10 ноября.

На предприятии во Владивостоке собирали седан Mazda 6 и кроссоверы CX-5 и CX-9. Из-за введенных против России санкций цепочки поставок узлов и деталей оказались разорваны.

«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу ПАО «Соллерс» — нашего партнера по совместному предприятию», — говорится в сообщении автопроизводителя.

Из-за ухода с российского рынка Mazda Motor понесет убытки в размере около 82 млн долларов, сообщает ТАСС.

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