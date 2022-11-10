Японский автопроизводитель Mazda Motor объявил о прекращении работы в РФ
Экономика
10.11.2022 14:47
Корпорация Mazda Motor продала долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто» всего за 1 евро (61 рубль). Об этом в компании рассказали 10 ноября.
На предприятии во Владивостоке собирали седан Mazda 6 и кроссоверы CX-5 и CX-9. Из-за введенных против России санкций цепочки поставок узлов и деталей оказались разорваны.
«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу ПАО «Соллерс» — нашего партнера по совместному предприятию», — говорится в сообщении автопроизводителя.
Из-за ухода с российского рынка Mazda Motor понесет убытки в размере около 82 млн долларов, сообщает ТАСС.
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