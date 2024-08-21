«Яндекс» прокомментировал ситуацию с забастовкой водителей доставки в Краснодаре

Ранее в СМИ появились публикации, в которых говорилось о том, что водители грузового такси «Яндекс Go» в Краснодаре устроили забастовку и потребовали от сервиса снизить комиссию за перевозки.

Видеозапись, на которой запечатлено скопление грузовых машин на парковке, выложил в соцсети один из водителей. По его словам, он и другие водители «собрались из-за недовольства ценами».

Водители обратились к руководству компании с требованием решить проблему с комиссией, которую сервис берет с каждого заказа. По словам водителей, она слишком высока и мешает им зарабатывать. Кроме того, по их мнению, их требования в компании игнорировали.

После резонанса в СМИ другой участник акции сообщил интернет-порталу «Кубань 24» о том, что никто из водителей грузовиков «Яндекс» «забастовку» не устраивал.

«Мы единомышленники, соратники и коллеги — решили собраться в одном месте и выразить свое недовольство, записать обращение для руководства «Яндекс», чтобы к нам отправили представителя. Подчеркиваю, никакой «забастовки» не было, и на данный момент никто с нами на связь не выходил и ничего не урегулировал. Мы по истечении пары часов сами разошлись», — рассказал водитель.

В пресс-службе «Яндекс Доставки» сообщили о том, что сервис в Краснодаре работает в обычном режиме. Более того, количество водителей на линии увеличивается: их больше, чем в этот же день в прошлые недели. Что касается оплаты, средний доход за заказ водителей грузового транспорта в «Яндекс Доставке» в Краснодаре увеличился на 20% из-за растущего спроса. Так, в июле водители, которые регулярно выходили на линию, могли заработать в среднем 160 тыс. рублей за месяц.

«Доход водителя грузового зависит от времени, которое он проводит на линии, и от размера кузова машины, которую он водит. Все партнеры «Яндекс Доставки» определяют свое расписание самостоятельно, а размер кузова машины зависит от категории прав водителя», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса «Яндекс Доставка».

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