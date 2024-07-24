ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» и «Яндекс.Еды» за нечестную рекламу

Антимонопольная служба усмотрела признаки нарушений ФЗ «О рекламе» в ролике этих компаний.

Уточняется, что в рекламе, которую показывали по телевидению, была опубликована неполная информация о кешбэке при оплате картой от банка услуг сервиса доставки продуктов.

«В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия», — отметили в пресс-службе ФАС.

В службе добавили, что подобные действия могут вводить потребителей в заблуждение, что нарушает закон. В случае установления вины организациям грозят штрафы.

Читайте также: ФАС выписала предупреждения МТС, Мегафон и Билайн за доплаты клиентов в Крыму.