ФАС выписала предупреждения МТС, Мегафон и Билайн за доплаты клиентов в Крыму
Экономика
03.07.2024 10:18
В ФАС рассмотрели взимание операторами допплаты сверх абонентской при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.
С 1 января этого года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Республике Крым и Севастополе без взимания допплаты на уровне домашнего региона. Так как взимание допплаты ущемляет интересы абонентов, ФАС выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.
Читайте также: ФАС завела дело на МТС за необоснованное повышение тарифов весной.