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ФАС выписала предупреждения МТС, Мегафон и Билайн за доплаты клиентов в Крыму

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fas-vypisala-preduprezhdeniya-mts-megafon-i-bilajn-za-doplaty-klientov-v-krymu
ФАС выписала предупреждения МТС, Мегафон и Билайн за доплаты клиентов в Крыму
CRIMEA, RUSSIA - DECEMBER 5, 2018: A distant view of the Kerch Strait Bridge built to link the Crimean Peninsula and mainland Russia. Sergei Malgavko/TASS Россия. Республика Крым. Вид на Крымский мост в Керченском проливе. Сергей Мальгавко/ТАСС

В ФАС рассмотрели взимание операторами допплаты сверх абонентской при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.

С 1 января этого года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Республике Крым и Севастополе без взимания допплаты на уровне домашнего региона. Так как взимание допплаты ущемляет интересы абонентов, ФАС выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

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