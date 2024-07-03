ФАС выписала предупреждения МТС, Мегафон и Билайн за доплаты клиентов в Крыму

В ФАС рассмотрели взимание операторами допплаты сверх абонентской при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.

С 1 января этого года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Республике Крым и Севастополе без взимания допплаты на уровне домашнего региона. Так как взимание допплаты ущемляет интересы абонентов, ФАС выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

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