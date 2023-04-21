«Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе

«Яндекс» станет единственным владельцем группы компаний, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов.

О том, что компания полностью выкупила долю агрегатора такси стало известно 21 апреля. Общая сумма сделки составила 702,5 млн долларов.

Отмечается, что изменения не скажутся на работе сервисов для пользователей и партнеров, сообщает RT.

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