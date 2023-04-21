«Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе
Экономика
21.04.2023 16:56
«Яндекс» станет единственным владельцем группы компаний, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов.
О том, что компания полностью выкупила долю агрегатора такси стало известно 21 апреля. Общая сумма сделки составила 702,5 млн долларов.
Отмечается, что изменения не скажутся на работе сервисов для пользователей и партнеров, сообщает RT.
Читайте также: Сергей Галицкий может стать одним из акционеров «Яндекса».
Популярные новости
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- Девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара
- Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
- Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
- Предпринимателям Краснодара запретят использовать яркие цвета при оформлении торговых точек
- Девушка на иномарке вылетела на тротуар и сбила пожилую женщину в центре Краснодара