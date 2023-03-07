Сергей Галицкий может стать одним из акционеров «Яндекса»

СМИ 7 марта сообщили о том, что Сергея Галицкого назвали в качестве одного из возможных претендентов на покупку акций «Яндекса».

В Yandex N.V. обсуждают возможность выделения российского бизнеса компании в отдельную юридическую структуру. «Российский Яндекс» могут зарегистрировать в Калининграде. В течение 5 лет им будет управлять фонд менеджеров. Потенциальных инвесторов менеджмент компании видит среди 20 бизнесменов-миллиардеров, которые получат 51% акций. Стоимость акций составляет 4 млрд долларов.

В числе потенциальных покупателей акций эксперты видят основателя компании «Магнит» Сергея Галицкого. Согласно представленному варианту, Yandex N.V. получит лицензии на развитие четырех проектов за границей: беспилотников, облачных технологий, «Яндекс.Практикума» и «Толока», сообщает РБК.

Читайте также: Галицкий занял 15 место в рейтинге самых влиятельных людей в российском футболе.