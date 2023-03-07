Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сергей Галицкий может стать одним из акционеров «Яндекса»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sergej-galitskij-mozhet-stat-odnim-iz-aktsionerov-yandeksa
Сергей Галицкий может стать одним из акционеров «Яндекса»
Сергей Галицкий. Фото Валерия Матыцина/ТАСС

СМИ 7 марта сообщили о том, что Сергея Галицкого назвали в качестве одного из возможных претендентов на покупку акций «Яндекса».

В Yandex N.V. обсуждают возможность выделения российского бизнеса компании в отдельную юридическую структуру. «Российский Яндекс» могут зарегистрировать в Калининграде. В течение 5 лет им будет управлять фонд менеджеров. Потенциальных инвесторов менеджмент компании видит среди 20 бизнесменов-миллиардеров, которые получат 51% акций. Стоимость акций составляет 4 млрд долларов.

В числе потенциальных покупателей акций эксперты видят основателя компании «Магнит» Сергея Галицкого. Согласно представленному варианту, Yandex N.V. получит лицензии на развитие четырех проектов за границей: беспилотников, облачных технологий, «Яндекс.Практикума» и «Толока», сообщает РБК.

Читайте также: Галицкий занял 15 место в рейтинге самых влиятельных людей в российском футболе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на миллиардера Константина Малофеева
ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на миллиардера Константина Малофеева
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали
  2. Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
  3. «Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
  4. В Краснодаре отчим избил 5-летнюю падчерицу ногами, ремнем и зарядкой для телефона
  5. Роспотребнадзор: как выбрать живые цветы к 8 Марта
  6. Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Прямой эфир
Мы в соцсетях