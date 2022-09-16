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«Яндекс» подал в суд на краснодарца и требует 100 тыс. рублей

Общество
16.09.2022 12:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/yandeks-podal-v-sud-na-krasnodartsa-i-trebuet-100-tys-rublej
«Яндекс» подал в суд на краснодарца и требует 100 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Крупная IT-компания подала в суд на жителя краевой столицы из-за использования товарного знака. Арбитражный суд Краснодарского края принял иск.

Предметом спора стало слово «яндекс». Ответчик якобы незаконно использовал товарный знак в названии своего сайта. Истец требует, чтобы суд запретил ответчику использовать это обозначение и взыскал с него 100 тыс. рублей.

«В моем понимании, это выглядит так: никто не имеет права упоминать на своих ресурсах «Яндекс». Даже вы, как газета. Я создал сайт-справочник сервисов этой компании. Я не использовал их товарный знак с целью получения выгоды. Это был чисто информационный проект», — сообщил изданию «КоммерсантЪ Кубань — Черноморье» ответчик.

Он также добавил, что представители компании хотели решить вопрос в досудебном порядке. Мужчине предлагали перевести сумму компенсации на счет агрегатора такси.

Арбитражный суд Краснодарского края принял иск ООО «Яндекс» к краснодарцу о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации в размере 100 тыс. рублей за нарушение интеллектуального права.

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