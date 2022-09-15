В Сириусе суд прекратил аренду участка площадью 3,4 га на границе с Абхазией
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск администрации ФТ Сириус и расторг договор аренды земельного участка, которым ранее пользовался «Туапсинский цементный завод».
Участок площадью 3,4 га расположен на границе с Абхазией — около Сухумского шоссе и КПП «Псоу» в устье горной реки. Земля находится в водоохранной зоне.
Согласно документам суда, проверка показала, что этот земельный участок не используется по назначению. В частности, на нем не ведется производство. Это нарушает условия договора об аренде земли, которую изначально брали для эксплуатации Веселовского щебзавода.
Этот участок еще в 1994 году передали в аренду ЗАО «Сочинеруд» для создания щебзавода. В 2011 году договор аренды и право собственности на возведенные объекты перешли к ООО «Туапсинский цементный завод», сообщает «КоммерсантЪ».
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