Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сириусе суд прекратил аренду участка площадью 3,4 га на границе с Абхазией

Экономика
15.09.2022 21:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-sud-prekratil-arendu-uchastka-ploshhadyu-3-4-ga-na-granitse-s-abhaziej
В Сириусе суд прекратил аренду участка площадью 3,4 га на границе с Абхазией
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск администрации ФТ Сириус и расторг договор аренды земельного участка, которым ранее пользовался «Туапсинский цементный завод».

Участок площадью 3,4 га расположен на границе с Абхазией — около Сухумского шоссе и КПП «Псоу» в устье горной реки. Земля находится в водоохранной зоне.

Согласно документам суда, проверка показала, что этот земельный участок не используется по назначению. В частности, на нем не ведется производство. Это нарушает условия договора об аренде земли, которую изначально брали для эксплуатации Веселовского щебзавода.

Этот участок еще в 1994 году передали в аренду ЗАО «Сочинеруд» для создания щебзавода. В 2011 году договор аренды и право собственности на возведенные объекты перешли к ООО «Туапсинский цементный завод», сообщает «КоммерсантЪ».

Читайте также: крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
  3. В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками
  4. Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
  5. Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
  6. Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях