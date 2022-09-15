Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
Группа ПИК не отреставрировала памятник эпохи конструктивизма, спроектированный знаменитым архитектором Алексеем Щусевым. Росимущество расторгло с застройщиком договор аренды земли.
«Дочка» группы ПИК «Парасанг системс» рассчитывала приступить к проекту на территории бывшего санатория при Институте курортологии и физиотерапии. Предполагалось, что ЖК на участке площадью 12,4 га возведут по адресу Курортный проспект, 110. Однако в последствии застройщик лишился прав на аренду земли на этом участке.
Компания пыталась оспорить отказ на выдачу разрешения и подала иск к администрации Сочи. Но Арбитражный суд Краснодарского края с этим не согласился. Застройщик лишился прав на землю, договор аренды на которую действовал до 2055 года. Сообщается, что строительная компания была обязана отреставрировать здание Щусева, но не сделала этого.
В ЕГРН больше не зафиксировано прав аренды на этот земельный участок. Участок находится в федеральной собственности, сообщает «РБК».
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