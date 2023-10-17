«Яндекс» начал тестировать беспилотные такси в Сириусе

Всего по федеральной территории Сириус в будет курсировать 20 беспилотных такси от «Яндекса».

В компании сообщили о том, что пассажирам так называемых роботакси будут доступны несколько точек посадки и высадки — около университета Сириус, «Сочи-парка», отелей Delta Sirius и Gamma Sirius, на Олимпийском и Континентальном проспектах.

«Это сложная для автономного транспорта локация, где много светофоров, развязок и кругов, а также необычных участников движения — например, велорикши», — сообщили в «Яндексе».

К участию в тестировании допускают пользователей от 18 лет. После одобрения заявки тестировать роботакси можно будет в приложении «Яндекс Go».

В московском районе Ясенево роботакси от «Яндекса» запустили в июне. Любая поездка в роботакси стоит 100 рублей. Всего беспилотные автомобили «Яндекса» проехали уже больше 27 млн км. В основном это машины марки Hyundai Sonata, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министерство транспорта Краснодарского края подало в суд иск с требованием признать деятельность агрегаторов такси незаконной, поскольку компании по факту — диспетчерские службы перевозчиков, принимающие заявки и не имеющим спецразрешения на перевозку пассажиров лицам. В результате суд признал деятельность всех агрегаторов, кроме «Яндекс.Такси», незаконной.