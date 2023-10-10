Суд отказался запрещать работу «Яндекс. Такси» в Краснодарском крае

Иск в суд подало министерство транспорта региона, которое требовало пересмотреть дело о запрете работы агрегатора на территории края в связи с новыми обстоятельствами.

Ведомство настаивает в обжаловании приговора, поскольку с 1 сентября в силу вступил новый закон о такси, а сейчас проконтролировать его исполнение невозможно. Поводом для повторного заявление о пересмотре дела также стали судебные решения, которые приняли по результатам споров с другими агрегаторами. Однако суд пояснил, что министерство появление новых обстоятельств обосновало недостаточно.

Минтранс края инициировал судебные процессы в отношении всех семи агрегаторов такси, которые работают на Кубани. Ведомство пыталось признать их деятельность незаконной и требовало запретить, поскольку компании по факту — диспетчерские службы перевозчиков, которые передают заявки не имеющим спецразрешения на перевозку пассажиров лицам. В результате суд признал деятельность всех агрегаторов, кроме «Яндекс.Такси», незаконной, пишет «Ъ-Кубань».

Читайте также: новый закон о такси вступает в силу 1 сентября — что изменится для водителей?