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«Яндекс Маркет» выкупил 20 млн товаров российской IKEA

Экономика
18.11.2022 18:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/yandeks-market-vykupil-20-mln-tovarov-rossijskoj-ikea
«Яндекс Маркет» выкупил 20 млн товаров российской IKEA
Фото Александра Щербака/ТАСС

Продажу оставшихся товаров маркетплейс начнет до конца года.

Документы о выкупе всех товарных запасов «Яндекс Маркет» IKEA подписали 16 ноября. Соглашение относится к 20 млн товаров во всех категориях, в том числе мебели, мягким игрушкам, текстилю и аксессуарам для дома.

Специальный раздел, на котором реализовывали товары фабрики-поставщики IKEA, появился на «Яндекс Маркете» в августе, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минпромторг планирует провести переговоры с руководством IKEA о дальнейшей работе в России. В ведомстве рассчитывают, что компания не покинет российский рынок окончательно.

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