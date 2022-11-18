«Яндекс Маркет» выкупил 20 млн товаров российской IKEA
Экономика
18.11.2022 18:30
Продажу оставшихся товаров маркетплейс начнет до конца года.
Документы о выкупе всех товарных запасов «Яндекс Маркет» IKEA подписали 16 ноября. Соглашение относится к 20 млн товаров во всех категориях, в том числе мебели, мягким игрушкам, текстилю и аксессуарам для дома.
Специальный раздел, на котором реализовывали товары фабрики-поставщики IKEA, появился на «Яндекс Маркете» в августе, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минпромторг планирует провести переговоры с руководством IKEA о дальнейшей работе в России. В ведомстве рассчитывают, что компания не покинет российский рынок окончательно.
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