«Яндекс Маркет» выкупил 20 млн товаров российской IKEA

Фото Александра Щербака/ТАСС

Продажу оставшихся товаров маркетплейс начнет до конца года.

Документы о выкупе всех товарных запасов «Яндекс Маркет» IKEA подписали 16 ноября. Соглашение относится к 20 млн товаров во всех категориях, в том числе мебели, мягким игрушкам, текстилю и аксессуарам для дома.

Специальный раздел, на котором реализовывали товары фабрики-поставщики IKEA, появился на «Яндекс Маркете» в августе, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минпромторг планирует провести переговоры с руководством IKEA о дальнейшей работе в России. В ведомстве рассчитывают, что компания не покинет российский рынок окончательно.