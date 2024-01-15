«Яндекс Лавка» откроет в Краснодаре первые дарксторы по франшизе

Информация об этом появилась на портале Franshiza.ru. Там говорится, что компания в конце ушедшего года представила партнерскую программу.

В «Яндекс Лавке» подтвердили планы открыть первые дарксторы через франчайзинговую компанию. Они появятся в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Нижнем Новгороде.

По прогнозу специалистов «Яндекса», для открытия магазина-склада их сети потребуется вложение от 2 млн рублей + паушальный взнос в размере от 500 тыс. рублей в год. При этом товарооборот на объекте составит от 10 млн рублей. Такой бизнес окупится в течение 1,5 лет, сообщает «Ъ».

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