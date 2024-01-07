Яна Сторожук: решения Владимира Путина помогают некоммерческому сектору

Руководитель Благотворительного фонда помощи детям «Край Добра» Яна Сторожук поддержала Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ.

Яна Сторожук подчеркнула, что поддержку НКО оказывают на всех уровнях.

«Решения Владимира Путина сегодня помогают некоммерческому сектору. Это и грантовая поддержка, и выстраивание взаимодействия с органами власти на каждом уровне. Такой поддержки в некоммерческом секторе, в частности социально-ориентированных НКО, не было никогда», — сказала Сторожук.

Читайте также: первую часть подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина от Краснодарского края отправили в Москву, в Центральный избирательный штаб. Сбор подписей в поддержку Путина на Кубани проходит в крупных торговых центрах Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика, Сочи, Новороссийска, Лабинска, Крымска, Кропоткина и Кореновска. Также оставить подпись можно в региональном отделении ОНФ в Краснодаре. Сбор подписей продлится до 31 января.